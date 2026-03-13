13:55 13.03.2026
Активы Совкомбанка увеличились за год на 12%
Активы группы "Совкомбанк" выросли за год на 12% и составили 4,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Активы группы "Совкомбанк" выросли за год на 12% и составили 4,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.
Данные указаны в отчете кредитной организации за 2025 год.
Так, совокупная выручка банка составила 972 миллиарда рублей за год, увеличившись на 35%. Показатель отражает общий объем доходов, генерируемых всеми направлениями бизнеса группы до вычета расходов.
Пик давления на рентабельность пришелся на второй квартал – стоимость фондирования достигла 17,6%, стоимость риска – 3,7%, а отношение затрат к доходам – 61%.
Начиная с третьего квартала ключевые операционные показатели последовательно улучшались: к четвертому кварталу показатель отношения операционных расходов к чистым операционным доходам снизился до 52%, стоимость фондирования – до 13,8%, стоимость риска – до 2,5%.
Корпоративные кредиты (нетто) увеличились на 25%. Их сумма составила 1,7 триллиона рублей. Рост связывают с кредитами крупным компаниям (+24%), проектным финансированием и увеличением кредитов субъектам и муниципалитетам РФ.
Розничные кредиты (нетто) выросли на 3% до 1,3 триллиона рублей. Ипотека выросла на 17% (399 миллиарда рублей), карты рассрочки "Халва" – на 5% (164 миллиарда рублей). Потребительские кредиты сократились на 19% вследствие высоких ставок и регуляторных ограничений.
Автокредиты выросли на 7% до 499 миллиардов рублей, однако динамика оставалась под давлением нескольких факторов: высоких процентных ставок, удлинения сроков реализации залоговых автомобилей в случае дефолта заемщика, а также укрепления рубля, которое удешевило импортные автомобили.
Доля кредитов "Этапа 3" выросла до 4,7% – преимущественно в рознице под давлением высоких ставок: "Этап 3" потребительских кредитов составил 12,4%, автокредитов – 5,3%, ипотеки – 4,3%. Покрытие резервами розничного портфеля – 97% с учетом залогов (недвижимости и авто). Корпоративный портфель сохраняет высокое качество: доля "Этапа 3" – 3,1%, а покрытие резервами – 107%.
Как отметил председатель правления ПАО "Совкомбанк" Дмитрий Гусев, диверсифицированная модель бизнеса оправдала себя тогда, когда это было важнее всего.
"Активы группы превысили 4,5 триллиона рублей, в том числе за счет роста корпоративного кредитного портфеля на 25%. Страховой бизнес, электронные платежи и цифровая платформа для государственных и коммерческих закупок росли двузначными темпами, вне зависимости от уровня ставок", – приводит пресс-служба слова Гусева.
Он подчеркнул, что рост комиссионных и небанковских доходов помог компенсировать давление на процентную маржу.
"Во втором полугодии показатели начали последовательно улучшаться. Снизилась стоимость фондирования, стабилизировалось качество розничного кредитного портфеля. Результаты к концу года улучшились, хотя влияние высоких ставок еще не исчерпано полностью", – заявил Гусев.
 
