В Пермском крае упавший с крыши снег раздавил машину - РИА Новости, 13.03.2026
15:03 13.03.2026
В Пермском крае упавший с крыши снег раздавил машину
Упавший с крыши снег раздавил машину в Пермском крае, водитель попал в больницу, возбуждено дело, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T15:03:00+03:00
© Фото : соцсетиВ Соликамске на автомобиль сошла снежно-ледовая масса
В Соликамске на автомобиль сошла снежно-ледовая масса
ПЕРМЬ, 13 мар - РИА Новости. Упавший с крыши снег раздавил машину в Пермском крае, водитель попал в больницу, возбуждено дело, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным ведомства, в пермском Соликамске с крыши здания на улице Советской на припаркованный вблизи торгового центра автомобиль сошла снежно-ледовая масса. В результате пострадал водитель транспортного средства, он был госпитализирован.
"В Соликамске следователем территориального следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
В ситуации также разбирается краевая прокуратура. По информации надзорного ведомства, снежно-ледовая масса в пермском Соликамске сошла с крыши нежилого двухэтажного здания на автомобиль, который проезжал по улице. Сейчас сотрудники прокуратуры проверяют работу людей, ответственных за содержание объекта и своевременную расчистку его крыши от снега и льда. На фото с места происшествия виден сильно пострадавший автомобиль, у которого практически отсутствует верхняя часть и помят капот.
В СУСК РФ по региону добавили, что похожий инцидент произошел в пятницу в пермском Краснокамске. Там снег с крыши частного дома упал на ребенка. Мальчик попал в больницу. Следователи после ЧП возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
