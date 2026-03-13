13:33 13.03.2026
СМИ: в Белом доме возникли разногласия по поводу победы над Ираном
Операция США и Израиля против Ирана привела к неопределенности в Белом доме в том, когда и как должна выглядеть "победа", при этом конфликт растет в масштабах и РИА Новости, 13.03.2026
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: в Белом доме возникли разногласия по поводу победы над Ираном

Reuters: Белый дом не знает, как должна выглядеть победа над Ираном

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Операция США и Израиля против Ирана привела к неопределенности в Белом доме в том, когда и как должна выглядеть "победа", при этом конфликт растет в масштабах и распространяется на весь Ближний Восток, пишет агентство Рейтер со ссылкой на "многочисленные источники".
"Внутри Белого дома разворачивается сложная борьба, которая приводит к переменам в публичных заявлениях президента США Дональда Трампа о ходе войны с Ираном, пока его советники спорят о том, когда и как объявить о победе, даже несмотря на то, что конфликт распространяется по всему Ближнему Востоку", - сообщает агентство.
Обратный отсчет: у США еще есть время объявить о победе над Ираном
Отмечается, что Трампа предупреждали о том, что нефтяной кризис и рост цен на нефть могут подорвать внутреннюю поддержку операции, а политические советники просят его дать четкое определение понятию "победы" и срокам завершения операции.
Другие же призывают продолжить оказывать давление на Иран.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Эксперт назвал возможный вариант выхода США из конфликта с Ираном
