Врач рассказал, что будет, если слушать музыку в одном наушнике - РИА Новости, 13.03.2026
04:38 13.03.2026 (обновлено: 11:49 13.03.2026)
Врач рассказал, что будет, если слушать музыку в одном наушнике
Дарья Буймова
Врач рассказал, что будет, если слушать музыку в одном наушнике

Девушка на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Постоянное прослушивание музыки в одном наушнике может привести к односторонней тугоухости, ощущению заложенности и утомляемости слуха, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Бахтиер Рахимов.
"Постоянное использование одного наушника может привести к неравномерной нагрузке на слуховые пути и повышенному риску снижения слуха на одной стороне. При высоких громкостях усиливается вероятность развития шумовой нейросенсорной тугоухости", - сказал Рахимов.
Врач назвала неожиданные причины потери слуха
Кроме того, по словам оториноларинголога, дополнительно может появиться ощущение дискомфорта, заложенности и утомляемости слуха.
Врач добавил, что необходимо чередовать наушники, контролировать громкость и делать перерывы каждые два часа, чтобы снизить риск долгосрочных изменений в слуховой системе.
Врач предупредил, что громкая музыка "омолодила" появление тугоухости
