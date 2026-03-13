Врач рассказал, что будет, если слушать музыку в одном наушнике
Постоянное прослушивание музыки в одном наушнике может привести к односторонней тугоухости, ощущению заложенности и утомляемости слуха, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Постоянное прослушивание музыки в одном наушнике может привести к односторонней тугоухости, ощущению заложенности и утомляемости слуха, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Бахтиер Рахимов.
"Постоянное использование одного наушника может привести к неравномерной нагрузке на слуховые пути и повышенному риску снижения слуха на одной стороне. При высоких громкостях усиливается вероятность развития шумовой нейросенсорной тугоухости", - сказал Рахимов.
Кроме того, по словам оториноларинголога, дополнительно может появиться ощущение дискомфорта, заложенности и утомляемости слуха.
Врач добавил, что необходимо чередовать наушники, контролировать громкость и делать перерывы каждые два часа, чтобы снизить риск долгосрочных изменений в слуховой системе.