Ученый предупредил о пробуждении испанских слизней

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Крупные оранжевые слизни, которых называют испанскими, проснутся, как только в Москве сойдет снег и установится положительная температура воздуха, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"Просыпаются испанские слизни, как только сходит снег, подсыхает почва и устанавливаются уверенно положительные температуры и днем и ночью. А вот заметными они становятся к середине лета, когда успевают подрасти", - сказал Марьинский.
Ученый отметил, что обычно эти слизни зимуют на стадии яиц или молодых особей.
"Крупные оранжевые слизни, которые все чаще появляются в окрестностях Москвы относятся к виду Arion vulgaris. Часто их называют испанскими слизнями, но исходное место их обитания - центральная Европа", - подчеркнул собеседник агентства.
