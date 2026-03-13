Дело завели на жителя Ставрополья, выстрелившего в ребенка на питбайке

ПЯТИГОРСК, 13 мар – РИА Новости. Житель Ставропольского края выстрелил из пневматической винтовки в голову 11-летнему мальчику на питбайке, мужчина задержан, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.

"В Ставропольском крае местный житель подозревается в покушении на убийство ребенка. Следователем СК России фигурант задержан. По данным следствия, днем 9 марта 2026 года в хуторе Курганном Кировского округа фигурант из окна своего домовладения выстрелил из пневматической винтовки, оборудованной прицелом, в голову 11-летнего мальчика, проезжавшего с другом на питбайке", – говорится в сообщении

Отмечается, что пуля попала ребенку в левый глаз. Мальчика спасли благодаря вовремя оказанной помощи, второй ребенок не пострадал. По данным СУСК, мужчина спрятал оружие в хозяйственной постройке, чтобы скрыть следы преступления. Правоохранители обнаружили и изъяли винтовку.