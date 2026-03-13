https://ria.ru/20260313/siyyarto-2080583487.html
Венгрия не пляшет под дудку Зеленского, как страны Балтики, заявил Сийярто - РИА Новости, 13.03.2026
в мире
венгрия
балтия
петер сийярто
литва
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_55fac889f179562cc7d72d63dad65b8e.jpg
https://ria.ru/20260312/vengrija-2080363821.html
https://ria.ru/20260312/siyyarto-2080272495.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa0ac9e0bed34def2976344361c9dee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сийярто: Венгрия не поддается шантажу Зеленского
БУДАПЕШТ, 13 мар - РИА Новости. Венгрия, в отличие от стран Балтии, не пляшет под дудку Владимира Зеленского и не поддается его шантажу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отвечая на критику главы МИД Литвы Кестутиса Будриса.
"Сегодня министр иностранных дел Литвы
умудрился заявить, что ему было бы стыдно жить в стране, которая покупает дешевую российскую нефть. А также, что дешевая российская нефть означает отказ от автономии. Ну, коллега неправильно понял ситуацию! Страны Балтии
уже давно играют на руку Зеленскому
, прыгая под его дудку", - написал Сийярто
в соцсети Facebook*.
По его словам, Венгрия
"не поддастся шантажу Зеленского".
"Никто не сможет указывать нам, где покупать нефть, а где нет, и никто не сможет заставить нас покупать нефть дороже, чем раньше!.. Потому что, в отличие от стран Балтии, мы сопротивляемся шантажу Зеленского и защищаем наш суверенитет!" - подчеркнул он.
Украина
остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию
и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву
кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ
- это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремисткой и запрещена в России