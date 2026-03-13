Венгрия не пляшет под дудку Зеленского, как страны Балтики, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 13 мар - РИА Новости. Венгрия, в отличие от стран Балтии, не пляшет под дудку Владимира Зеленского и не поддается его шантажу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отвечая на критику главы МИД Литвы Кестутиса Будриса.

"Никто не сможет указывать нам, где покупать нефть, а где нет, и никто не сможет заставить нас покупать нефть дороже, чем раньше!.. Потому что, в отличие от стран Балтии, мы сопротивляемся шантажу Зеленского и защищаем наш суверенитет!" - подчеркнул он.