Венгрия не пляшет под дудку Зеленского, как страны Балтики, заявил Сийярто - РИА Новости, 13.03.2026
20:53 13.03.2026
Венгрия не пляшет под дудку Зеленского, как страны Балтики, заявил Сийярто
Венгрия не пляшет под дудку Зеленского, как страны Балтики, заявил Сийярто
Венгрия не пляшет под дудку Зеленского, как страны Балтики, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не поддается шантажу Зеленского

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 мар - РИА Новости. Венгрия, в отличие от стран Балтии, не пляшет под дудку Владимира Зеленского и не поддается его шантажу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отвечая на критику главы МИД Литвы Кестутиса Будриса.
"Сегодня министр иностранных дел Литвы умудрился заявить, что ему было бы стыдно жить в стране, которая покупает дешевую российскую нефть. А также, что дешевая российская нефть означает отказ от автономии. Ну, коллега неправильно понял ситуацию! Страны Балтии уже давно играют на руку Зеленскому, прыгая под его дудку", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, Венгрия "не поддастся шантажу Зеленского".
"Никто не сможет указывать нам, где покупать нефть, а где нет, и никто не сможет заставить нас покупать нефть дороже, чем раньше!.. Потому что, в отличие от стран Балтии, мы сопротивляемся шантажу Зеленского и защищаем наш суверенитет!" - подчеркнул он.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремисткой и запрещена в России
