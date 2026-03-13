В Роттердаме подожгли синагогу, власти считают это антисемитской атакой
14:24 13.03.2026
В Роттердаме подожгли синагогу, власти считают это антисемитской атакой
В Роттердаме подожгли синагогу, власти считают это антисемитской атакой

Ван Вил: в Роттердаме подожгли синагогу, власти считают это антисемитской атакой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗвезда Давида
Звезда Давида. Архивное фото
ГААГА, 13 мар - РИА Новости. Неизвестные подожгли рано утром синагогу в нидерландском Роттердаме, власти Нидерландов считают, что инцидент вызван антисемитскими мотивами.
"Около 03:40 в синагоге на площади ABN Davidsplein в Роттердаме произошел поджог", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х.
По данным правоохранителей, в результате инцидента никто не пострадал.
Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил назвал поджог синагоги ужасной новостью.
"Мы не должны мириться с антисемитизмом, запугиванием и насилием. Безопасность синагог контролируется местными властями", - написал министр в Х.
Он подчеркнули, что представители еврейской общины должны чувствовать себя в безопасности в Нидерландах.
