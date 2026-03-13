Умер эстонский режиссер Симм, работавший с Тарковским

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Эстонский режиссер Пеэтер Симм, создавший фильм "Арабелла - дочь пирата" и участвовавший в работе над киноальманахом "Гадание на ромашке" под руководством Андрея Тарковского, скончался в возрасте 73 лет, сообщает местный портал Delfi.

« "В возрасте 73 лет ушел из жизни один из самых уважаемых эстонских кинорежиссеров Пеэтер Симм, чья карьера продолжалась более шести десятилетий", - говорится в материале портала.

По данным портала, в последние годы жизни режиссер боролся со злокачественной опухолью.

Как сообщает Delfi, Симм дебютировал с фильмом "Идеальный пейзаж" в 1980 году. Его фильмография также включает кинокартины "Арабелла - дочь пирата", "Танцы вокруг парового котла", "Хорошие руки", "Георг", "Одинокий остров" и "На плаву".