Швеция перехватила судно, заподозренное в использовании ложного флага - РИА Новости, 13.03.2026
02:40 13.03.2026
Швеция перехватила судно, заподозренное в использовании ложного флага
Швеция перехватила судно, заподозренное в использовании ложного флага - РИА Новости, 13.03.2026
Швеция перехватила судно, заподозренное в использовании ложного флага
Береговая охрана Швеции в Балтийском море взяла под контроль еще одно судно, которое подозревается в отсутствии гражданства, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T02:40:00+03:00
2026-03-13T02:40:00+03:00
в мире
швеция
балтийское море
россия
евросоюз
швеция
балтийское море
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, швеция, балтийское море, россия, евросоюз
В мире, Швеция, Балтийское море, Россия, Евросоюз
Швеция перехватила судно, заподозренное в использовании ложного флага

Швеция перехватила танкер Sea Owl I, шедший под коморским флагом

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Береговая охрана Швеции в Балтийском море взяла под контроль еще одно судно, которое подозревается в отсутствии гражданства, передает агентство Рейтер со ссылкой на ведомство.
Инцидент произошел у берегов южного шведского города Треллеборг. Как сообщается, береговая охрана заподозрила, что 228-метровый танкер Sea Owl I, шедший под коморским флагом, на самом деле использовал поддельную принадлежность.
"Угроза морской безопасности и окружающей среде слишком высока. Поэтому есть основания для вмешательства в отношении судна", - заявил замначальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг.
Судно находится в санкционных списках нескольких стран, включая ЕС.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз Caffa, шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство. Капитан судна с 7 марта находится в предварительном заключении в шведском Мальме.
В миреШвецияБалтийское мореРоссияЕвросоюз
 
 
