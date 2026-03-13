Швейцария ограничила передвижение российских дипломатов - РИА Новости, 13.03.2026
07:35 13.03.2026 (обновлено: 10:45 13.03.2026)
Швейцария ограничила передвижение российских дипломатов
Швейцария ограничила передвижение российских дипломатов - РИА Новости, 13.03.2026
Швейцария ограничила передвижение российских дипломатов
МИД Швейцарии направил в посольство России информацию об ограничениях передвижения российских дипломатов, которые вступили в силу вместе с принятием Берном мер... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T07:35:00+03:00
2026-03-13T10:45:00+03:00
в мире
россия
швейцария
москва
сергей гармонин
евросоюз
россия
швейцария
москва
в мире, россия, швейцария, москва, сергей гармонин, евросоюз
В мире, Россия, Швейцария, Москва, Сергей Гармонин, Евросоюз
Швейцария ограничила передвижение российских дипломатов

РИА Новости: МИД Швейцарии сообщил посольству России об ограничениях дипломатов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 мар — РИА Новости. МИД Швейцарии направил в посольство России информацию об ограничениях передвижения российских дипломатов, которые вступили в силу вместе с принятием Берном мер 19-го пакета санкций ЕС против России, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Федеральный департамент иностранных дел проинформировал посольство о введении уведомительного порядка в отношении российских дипломатов, приезжающих в конфедерацию из третьих стран шенгенского пространства. Приняли к сведению данную информацию", — указали в диппредставительстве.
Ранее кабмин конфедерации сообщил, что Швейцария с 26 февраля присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против России, включая ограничения на передвижение российских дипломатов.
Отмечалось, что Федеральный совет "по аналогии с ЕС ввел требование об отчетности о транзите и въезде в Швейцарию российского дипломатического персонала, аккредитованного в Евросоюзе".
Посол Сергей Гармонин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает этот шаг как очередное недружественное действие официального Берна. Применяя все санкции против России, Швейцария показывает, что является сторонницей ЕС в развязанной им экономической войне против Москвы, заявил дипломат.
В миреРоссияШвейцарияМоскваСергей ГармонинЕвросоюз
 
 
