https://ria.ru/20260313/shvejtsarija-2080393281.html
Швейцария ограничила передвижение российских дипломатов
МИД Швейцарии направил в посольство России информацию об ограничениях передвижения российских дипломатов, которые вступили в силу вместе с принятием Берном мер... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T07:35:00+03:00
в мире
россия
швейцария
москва
сергей гармонин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_4e90096b37b96724b47a6857936ef809.jpg
https://ria.ru/20260313/shveytsariya-2080371664.html
https://ria.ru/20260311/sanktsii-2079845792.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_39ea91a6b98fae18d33614b493b80488.jpg
ЖЕНЕВА, 13 мар — РИА Новости. МИД Швейцарии направил в посольство России информацию об ограничениях передвижения российских дипломатов, которые вступили в силу вместе с принятием Берном мер 19-го пакета санкций ЕС против России, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Федеральный департамент иностранных дел проинформировал посольство о введении уведомительного порядка в отношении российских дипломатов, приезжающих в конфедерацию из третьих стран шенгенского пространства. Приняли к сведению данную информацию", — указали в диппредставительстве.
Ранее кабмин конфедерации сообщил, что Швейцария
с 26 февраля присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС
против России
, включая ограничения на передвижение российских дипломатов.
Отмечалось, что Федеральный совет "по аналогии с ЕС ввел требование об отчетности о транзите и въезде в Швейцарию российского дипломатического персонала, аккредитованного в Евросоюзе".
Посол Сергей Гармонин
заявил РИА Новости, что Москва
рассматривает этот шаг как очередное недружественное действие официального Берна
. Применяя все санкции против России, Швейцария показывает, что является сторонницей ЕС в развязанной им экономической войне против Москвы, заявил дипломат.