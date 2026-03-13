Публициста Вадима Штепу* внесли в реестр иноагентов

По данным Минюста, Штепа* принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов нежелательной в РФ организации, распространял фейки о решениях российских властей, выступал против СВО. Он взаимодействует с организациями, включенными в реестр иноагентов и нежелательными организациями. Проживает за пределами РФ.