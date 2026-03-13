Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/shokolad-2080383505.html
Россияне сменили дубайский шоколад на протеиновые батончики
Ассортимент дубайского шоколада в России сократился на 13%, цены на него тоже снизились, тогда как спрос на ЗОЖ-продукты, особенно протеиновые батончики, вырос... РИА Новости, 13.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26810/45/268104511_0:71:640:431_1920x0_80_0_0_2e337018752120b541c2493bfd17cd2e.jpg
РИА Новости
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Россияне сменили дубайский шоколад на протеиновые батончики

© Flickr / f10n4Шоколад
Шоколад - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Flickr / f10n4
Шоколад . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ассортимент дубайского шоколада в России сократился на 13%, цены на него тоже снизились, тогда как спрос на ЗОЖ-продукты, особенно протеиновые батончики, вырос вплоть до 40% по сравнению с концом прошлого года, рассказал РИА Новости председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.
"К середине марта 2026 года ассортимент дубайского шоколада в крупных торговых сетях сократился на 13% относительно ноября 2025 года - сегодня в зависимости от формата магазина на полке представлено от 1 до 5 позиций. Цены за тот же период снизились: сильнее всего подешевела небольшая 30-граммовая плитка - на 23%, до 100 рублей. Плитки весом 60 и 90 граммов сегодня стоят 190 и 350 рублей соответственно", - сообщил он.
По его словам, рост интереса к дубайскому шоколаду начался в конце лета 2024 года, пик пришелся на осень и зиму: тогда это была модная новинка и спрос был высоким даже при стоимости в несколько тысяч рублей за небольшую плитку. Ко второй половине 2025 года рынок начал насыщаться - появились многочисленные локальные аналоги, эффект новизны исчерпал себя и ажиотаж начал стихать.
При этом опережающими темпами растут продажи функциональных и ЗОЖ-продуктов. "Спрос на продукцию для здорового образа жизни в крупных сетях вырос на 15-30%, а в отдельных сетях до 40%. Один из самых динамичных сегментов - продукты с добавленным протеином, наибольшей популярностью пользуются протеиновые батончики", - сказал Богданов.
В целом предпочтения покупателей все больше смещаются в сторону продуктов с меньшим содержанием шоколада. Так, на фоне небольшого - в пределах 5-7% - снижения продаж шоколадных плиток ритейлеры отмечают двузначные темпы роста продаж восточных сладостей, шоколадных батончиков, фруктов в шоколаде и шоколадных конфет.
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала