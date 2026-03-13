Удар по школе в Иране переступает грань морали, заявил МИД Китая

ПЕКИН, 13 амр – РИА Новости. Нападения на школы, причиняющие вред детям, переступают грань человеческой морали и совести, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай осуждает все неизбирательные атаки на гражданское население и невоенные объекты, а нападения на школы, причиняющие вред детям, являются более серьезным нарушением международного гуманитарного права и переступают грань человеческой морали и совести", - заявил Го Цзякунь.