Удар по школе в Иране переступает грань морали, заявил МИД Китая - РИА Новости, 13.03.2026
11:04 13.03.2026
Удар по школе в Иране переступает грань морали, заявил МИД Китая
Удар по школе в Иране переступает грань морали, заявил МИД Китая

МИД КНР: удар по школе в Иране переступает грань человеческой морали

ПЕКИН, 13 амр – РИА Новости. Нападения на школы, причиняющие вред детям, переступают грань человеческой морали и совести, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Удар 28 февраля по начальной школе "Шаджаре Тайебе" в городе Минаб на юге Ирана был нанесен во время атак США, целью которых была расположенная неподалеку иранская военная база. В результате этого удара погибли более 175 человек, в основном ученики школы.
"Китай осуждает все неизбирательные атаки на гражданское население и невоенные объекты, а нападения на школы, причиняющие вред детям, являются более серьезным нарушением международного гуманитарного права и переступают грань человеческой морали и совести", - заявил Го Цзякунь.
Дипломат выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших в начальной школе "Шаджаре Тайебе".
