Рейтинг@Mail.ru
Певец Shaman сможет продолжить выступать под своим псевдонимом - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
05:31 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/shaman-2080385802.html
Певец Shaman сможет продолжить выступать под своим псевдонимом
Певец Shaman сможет продолжить выступать под своим псевдонимом - РИА Новости, 13.03.2026
Певец Shaman сможет продолжить выступать под своим псевдонимом
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов сможет продолжить выступать в России под своим иностранным псевдонимом Shaman, так как товарный знак на данное сценическое... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T05:31:00+03:00
2026-03-13T05:31:00+03:00
шоубиз
россия
shaman (ярослав дронов)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857007678_0:0:3189:1793_1920x0_80_0_0_b22f757e8dac96f3f2e4c42f1fe8ae44.jpg
https://ria.ru/20260223/dronov-2076152354.html
https://ria.ru/20250306/shaman-2003423610.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857007678_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_62d6cde64622f5f4f05d9b8965147407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, shaman (ярослав дронов) , федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), культура
Шоубиз, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Культура
Певец Shaman сможет продолжить выступать под своим псевдонимом

РИА Новости: Ярослав Дронов сможет продолжить выступать под псевдонимом Shaman

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонцерт SHAMAN
Концерт SHAMAN - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Концерт SHAMAN. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов сможет продолжить выступать в России под своим иностранным псевдонимом Shaman, так как товарный знак на данное сценическое имя зарегистрирован в Роспатенте, сообщил РИА Новости патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов.
В России с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации.
"У Дронова Ярослава Юрьевича есть товарный знак Shaman. Данный артист имеет право использовать обозначение Shaman на иностранном языке. Ему не требуется менять свой псевдоним на русский язык", - сказал Рябов.
Он добавил, что данный товарный знак зарегистрирован, в том числе для таких услуг как: "выпуск музыкальной продукции, услуги артистов, сочинение музыки, организация и проведение развлекательных мероприятий".
Согласно данным Роспатента, Дронов зарегистрировал товарный знак Shaman в 2024 году.
ШоубизРоссияSHAMAN (Ярослав Дронов)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Культура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала