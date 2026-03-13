Певец Shaman сможет продолжить выступать под своим псевдонимом

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов сможет продолжить выступать в России под своим иностранным псевдонимом Shaman, так как товарный знак на данное сценическое имя зарегистрирован в Роспатенте, сообщил РИА Новости патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов.

России с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации.

"У Дронова Ярослава Юрьевича есть товарный знак Shaman. Данный артист имеет право использовать обозначение Shaman на иностранном языке. Ему не требуется менять свой псевдоним на русский язык", - сказал Рябов.

Он добавил, что данный товарный знак зарегистрирован, в том числе для таких услуг как: "выпуск музыкальной продукции, услуги артистов, сочинение музыки, организация и проведение развлекательных мероприятий".