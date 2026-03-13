В Севастополе сбили 53 дрона ВСУ за ночь

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Одна из самых продолжительных атак отражена в Севастополе, сбито 53 беспилотника ВСУ, пострадавших от ночной атаки БПЛА на Севастополь нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В районе Монастырского шоссе на территории СНТ в одном из частных домов повреждена крыша пристройки к дому, а в районе Фиолентовского шоссе в одном из СНТ осколок от сбитого БПЛА разбил окно. Губернатор попросил сообщать об опасных находках по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.