В Севастополе сбили 53 дрона ВСУ за ночь

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Одна из самых продолжительных атак отражена в Севастополе, сбито 53 беспилотника ВСУ, пострадавших от ночной атаки БПЛА на Севастополь нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Всю ночь силы ПВО и нашего Черноморского флота отражали атаку ВСУ. Это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. В общей сложности сбито 53 БПЛА. К счастью обошлось без пострадавших" , - написал Развожаев в своем канале в Мах.
Губернатор привел данные спасательной службы Севастополя о повреждениях.
В районе нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в семи окнах, а от упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж. На улице Генерала Острякова в одном из домов осколком БПЛА пробило крышу. В районе Золотого пляжа в горно-лесистой местности от сбитого БПЛА загорелся участок леса, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров (хвойная подстилка), на месте работают пожарные. Также в балке Бермана на один из участков упал сбитый БПЛА, загорелась трава.
В районе Монастырского шоссе на территории СНТ в одном из частных домов повреждена крыша пристройки к дому, а в районе Фиолентовского шоссе в одном из СНТ осколок от сбитого БПЛА разбил окно. Губернатор попросил сообщать об опасных находках по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.
