Вучич сообщил об установке китайских суперзвуковых ракет на МиГ-29 - РИА Новости, 13.03.2026
00:20 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/serbiya-2080365263.html
Вучич сообщил об установке китайских суперзвуковых ракет на МиГ-29
Президент Сербии Александр Вучич сообщил об успешной установке китайских суперзвуковых ракет CM-400 на истребители МиГ-29 ВВС Сербии. РИА Новости, 13.03.2026
в мире, сербия, европа, китай, александр вучич, миг-29
© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкФронтовой истребитель МиГ-29
Фронтовой истребитель МиГ-29. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил об успешной установке китайских суперзвуковых ракет CM-400 на истребители МиГ-29 ВВС Сербии.
"Речь идет о ракетах воздух-земля, поздравляю наших инженеров, мы успешно завершили интеграцию китайских ракет на российский истребитель МиГ-29 и это наиболее оснащенные МиГи во всей Европе и мире. Это значит, что можем поражать цели на земле на расстоянии 200-400 километров. У нас есть значительное число ракет и будет еще больше", - заявил Вучич в эфире "Радио и телевидения Сербии" вечером в четверг.
Он добавил, что эти ракеты производства КНР качественно показали себя на практике.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Вучич заявил о создании в Сербии многослойной ПВО
1 марта, 17:53
 
