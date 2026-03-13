https://ria.ru/20260313/serbiya-2080365263.html
Вучич сообщил об установке китайских суперзвуковых ракет на МиГ-29
Президент Сербии Александр Вучич сообщил об успешной установке китайских суперзвуковых ракет CM-400 на истребители МиГ-29 ВВС Сербии. РИА Новости, 13.03.2026
