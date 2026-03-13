В Госдуме предложили выдавать удостоверение многодетной семьи в МФЦ

Семья с детьми идут на льду реки Невы в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Семья с детьми идут на льду реки Невы в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили дать право гражданам подавать заявление и получать удостоверение многодетной семьи в МФЦ или через "Госуслуги".

Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность расширения принципа экстерриториальности в части оформления и получения удостоверения многодетной семьи, предоставив гражданам право подавать заявление и получать удостоверение через любой МФЦ на территории Российской Федерации, а также обеспечить возможность получения документа в электронном виде через портал "Госуслуги", - сказано в обращении.

Принятие инициативы, по мнению авторов, позволит снизить административные барьеры для многодетных семей, повысить доступность мер социальной поддержки, сократить издержки граждан и укрепить ориентированность социальной политики на реальные потребности семей с детьми.

Депутаты напомнили, что в настоящее время порядок оформления и получения удостоверения многодетной семьи в большинстве субъектов РФ привязан к месту постоянной регистрации заявителя. По их словам, семьи, имеющие трёх и более детей, нередко вынуждены лично обращаться в органы социальной защиты по месту регистрации, даже если фактически проживают в другом регионе или муниципальном образовании.

"На практике данная привязка к месту регистрации создаёт значительные трудности для многодетных семей, особенно в случаях временного проживания в другом регионе, обучения детей вне места прописки, служебных командировок или переезда без изменения регистрации", - отметили они.