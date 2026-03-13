Семья замерзших насмерть отца и сына в Эвенкии живет в Архангельске

КРАСНОЯРСК, 13 мар – РИА Новости. Бывшая жена и еще двое детей 51-летнего мужчины, который замерз насмерть вместе с четырехлетним сыном в лесу в Эвенкии, проживают в Архангельске, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи предполагают, что отец с сыном выехали в охотничью избушку, добрались до неё на снегоходе, затем решили доехать до второй избушки, но не смогли, возможно, из-за поломки снегохода, после чего попытались вернуться обратно. На месте, где их нашли, следов животных не обнаружено, уточнили в ведомстве.