Калужская семья испачкала краской памятник Жукову, устроив гендер-пати

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Семья в Калужской области устроила гендер-пати у памятника маршалу Г. К. Жукову, из-за чего постамент оказался выпачканным голубой краской, СК возбудил уголовное дело об осквернении мемориала.

Несколько дней назад на странице музея Г. К. Жукова в Калужской области в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о появившихся на постаменте и на снегу у памятника следах голубой краски. Сотрудники подчеркнули, что вандализм "совершен в год празднования 130-летия со дня рождения великого полководца, в тылу наших войск, борющихся с нацизмом на полях СВО", и заявили, что "для тех, кто это сделал, видимо, нет ничего святого". По словам сотрудников, они оперативно отмыли краску.

СУСК по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по пункту "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (осквернение мемориальных сооружений, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны).

Позже в калужских пабликах появилось видео, как муж с женой и двумя сыновьями стоят у памятника Жукову. Мальчики распыляют в воздух баллоны – оттуда идет краска голубого цвета. Все радуются и кричат: "Мальчик!"

Собеседник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что причастность местной семьи к произошедшему была выявлена в ходе расследования уголовного дела.

"Умысла, который необходим для привлечения к уголовной ответственности по данной статье Уголовного Кодекса, не было. Они не осквернять туда пришли, а пришли на гендер-пати", - рассказал собеседник.

Он отметил, что сама семья объясняет свои действия патриотизмом, стремлением познакомить сыновей с историей Калужского края и страны.