В РЖД рассказали о самом длинном названии железнодорожной станции - РИА Новости, 13.03.2026
00:53 13.03.2026
В РЖД рассказали о самом длинном названии железнодорожной станции
В РЖД рассказали о самом длинном названии железнодорожной станции - РИА Новости, 13.03.2026
В РЖД рассказали о самом длинном названии железнодорожной станции
Железнодорожная станция Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский имеет самое длинное название из всех в России, оно состоит из 40 знаков, рассказали РИА Новости РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T00:53:00+03:00
2026-03-13T00:53:00+03:00
россия
смоленская область
московская область (подмосковье)
ржд
общество
россия
смоленская область
московская область (подмосковье)
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, смоленская область, московская область (подмосковье), ржд, общество
Россия, Смоленская область, Московская область (Подмосковье), РЖД, Общество
В РЖД рассказали о самом длинном названии железнодорожной станции

Самое длинное название железнодорожной станции состоит из 40 знаков

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Железнодорожная станция Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский имеет самое длинное название из всех в России, оно состоит из 40 знаков, рассказали РИА Новости в РЖД.
"Самое длинное название у станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Оно состоит из 40 знаков", - рассказали в компании.
Самые длинные однословные названия принадлежат станциям Энгельгардтовская в Смоленской области, Новоиерусалимская в Московской области, Новоалександровка на Сахалине, Екатериноградский в Кабардино-Балкарии, Старощербиновская в Краснодарском крае. Названия этих станций содержат по 17 букв.
