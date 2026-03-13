Рябков и замгенсека ООН обсудили ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и заместитель генсека ООН, высокий представитель управления по вопросам разоружения Изуми Накамицу обсудили проблематику ключевых площадок по ядерному разоружению и ситуацию вокруг Ирана, сообщил в пятницу МИД России.
"Была обсуждена проблематика ключевых многосторонних разоруженческих площадок в свете предстоящей 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (Нью-Йорк, 27 апреля – 22 мая). Проведен также углубленный обмен мнениями по ситуации вокруг Ирана", - сказано в сообщении на сайте министерства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.