Посол Ирана поблагодарил Россию за поддержку

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали поблагодарил всех мусульман исламского мира, а также правительство России и мусульман страны за оказанную поддержку в связи с атаками США и Израиля на Иран.
"Мы благодарны всем мусульманам всего исламского мира за того, что оказывают нам поддержку, а также признательны мусульманам России. Мы благодарны правительству России, а также главе Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтию Равилю Гайнутдину", - сказал Джалали, выступая в соборной мечете в Москве.
Чем Иран собирается ответить США
Он подчеркнул, что противники Ирана не могут сломать народ страны и победа будет за Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.