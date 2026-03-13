Посол Ирана поблагодарил Россию за поддержку
15:10 13.03.2026
Посол Ирана поблагодарил Россию за поддержку
Посол Ирана в России Казем Джалали поблагодарил всех мусульман исламского мира, а также правительство России и мусульман страны за оказанную поддержку в связи с РИА Новости, 13.03.2026
В мире, Иран, Россия, Казем Джалали, Военная операция США и Израиля против Ирана
Казем Джалили. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали поблагодарил всех мусульман исламского мира, а также правительство России и мусульман страны за оказанную поддержку в связи с атаками США и Израиля на Иран.
"Мы благодарны всем мусульманам всего исламского мира за того, что оказывают нам поддержку, а также признательны мусульманам России. Мы благодарны правительству России, а также главе Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтию Равилю Гайнутдину", - сказал Джалали, выступая в соборной мечете в Москве.
Он подчеркнул, что противники Ирана не могут сломать народ страны и победа будет за Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
