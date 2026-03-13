Реакция России на удар Storm Shadow вызвала переполох в Британии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Британская газета Daily Express назвала заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова после удара ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску "очень серьезным".
В частности, издание обратило внимание на его слова о том, что эти удары были бы невозможны без участия Лондона.
"Он добавил в пугающем предупреждении Британии: "Мы это осознаем. Мы прекрасно это знаем и, конечно, учитываем это", — говорится в материале.
Украинские террористы 10 марта нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате атаки шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
