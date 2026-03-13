В России уровень бедности обновил исторический минимум

Посетитель снимает деньги с банковского счета в банкомате

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности в 2025 году составила 9,8 миллиона человек, или 6,7% населения, обновив исторический минимум, следует из предварительных данных Росстата.

Предыдущий минимум был установлен в 2024 году на уровне 7,1%, или 10,3 миллиона человек.

Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально увеличивается по уровню инфляции.

Как следует из данных Росстата , базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года была на уровне 11 329 рублей. В четвертом квартале 2025 года значение границы бедности составило 17 146 рублей (рост на 51,35% к четвертому кварталу 2020 года), в целом за 2024 год - 16 903 рубля (рост на 49,2%).

В четвертом квартале численность населения с доходами ниже границы бедности составила 4,8% жителей страны.