19:06 13.03.2026
В России уровень бедности обновил исторический минимум
Численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности в 2025 году составила 9,8 миллиона человек, или 6,7% населения, обновив исторический... РИА Новости, 13.03.2026
Посетитель снимает деньги с банковского счета в банкомате. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности в 2025 году составила 9,8 миллиона человек, или 6,7% населения, обновив исторический минимум, следует из предварительных данных Росстата.
Предыдущий минимум был установлен в 2024 году на уровне 7,1%, или 10,3 миллиона человек.
Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально увеличивается по уровню инфляции.
Как следует из данных Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года была на уровне 11 329 рублей. В четвертом квартале 2025 года значение границы бедности составило 17 146 рублей (рост на 51,35% к четвертому кварталу 2020 года), в целом за 2024 год - 16 903 рубля (рост на 49,2%).
В четвертом квартале численность населения с доходами ниже границы бедности составила 4,8% жителей страны.
"На снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения за счет роста заработных плат, доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности", - прокомментировал данные Росстат.
В документе также указано, что данные представлены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
