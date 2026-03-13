Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/rossijane-2080388349.html
Россияне рассказали, какие страхи испытывают перед свадьбой
Почти половина россиян боятся, что подготовка к свадьбе приведет к расставанию, треть опасается того, что не сможет насладиться праздником из-за высокой... РИА Новости, 13.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17994/68/179946859_0:0:3543:1994_1920x0_80_0_0_c8aac905fd8a0337911503ecaef08ef2.jpg
https://ria.ru/20260206/lotereya-2072606008.html
https://ria.ru/20251010/svadba-2046863883.html
Дарья Буймова
Россияне рассказали, какие страхи испытывают перед свадьбой

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСвадьба
Свадьба - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Свадьба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти половина россиян боятся, что подготовка к свадьбе приведет к расставанию, треть опасается того, что не сможет насладиться праздником из-за высокой ответственности, а четверть переживает, что свадьба не понравится близким, выяснили для РИА Новости в сервисе онлайн-психотерапии "Ясно".
"Так, около половины россиян (48%) боятся, что подготовка к свадьбе приведет к расставанию. Еще 34% из них опасаются того, что из-за высокой ответственности в день свадьбы они не смогут насладиться праздником в полной мере, а 26% опасаются, что сама свадьба не вызовет восхищения у близких", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи россиян в возрасте от 18 до 55 лет.
По результатам исследования, 63% считают, что свадьба переоценена: из них 21% готовы организовать празднование только при отсутствии финансовых обязательств, еще 13% считает это номинальностью, от которой можно отказаться. Только 36% верят, что церемония помогает публично заявить о новом статусе пары, а четверть видит в свадьбе важный праздник для семей новобрачных. Эксперты отслеживают в этом тенденцию отхода от классического восприятия вступления в брак - для россиян сами отношения становятся важнее традиций.
Помимо глубинных переживаний респондентов по поводу их отношений, исследование выявило и рациональные стереотипы россиян: каждый третий убежден, что свадьба должна быть пышной и масштабной, а еще 27% считают, что подарки от гостей должны окупить торжество - для них свадьба должна иметь практическую ценность и не оставить после себя затруднительные последствия в виде долгов.
По мнению россиян, справиться с тревогой в день свадьбы поможет поддержка значимых людей (67%), отвлечение от праздничной суеты на небольшой отдых (38%) и делегирование задач по организации надежным специалистам (25%). Каждый пятый при этом отмечает, что морально готовить себя к ответственному дню нужно заранее - через стабильный распорядок дня и работу над ментальным состоянием.
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала