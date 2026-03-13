Опрос показал жизненные приоритеты россиян на 2026 год
2026-03-13T05:04:00+03:00
РИА Новости: карьера и работа заняли первое место в списке приоритетов россиян
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Карьера и работа заняли первое место в списке жизненных приоритетов россиян на 2026 год, 54% опрошенных заявили, что планируют уделять больше времени профессиональному росту, следует из опроса hh.ru, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Согласно опросу о планах на 2026 год, работа и карьера заняли первое место в списке приоритетов у работающих граждан и соискателей. Так, 54% опрошенных россиян заявили, что планируют тратить больше времени на карьеру", - говорится в исследовании.
Вторым по значимости направлением стала семья - ее выбрали 46,6% респондентов. Замыкает тройку лидеров здоровье, которое отметили 35,6% участников опроса.
Отмечается, что наиболее амбициозными в карьерных вопросах остаются молодые специалисты. В возрастной группе от 18 до 24 лет почти 70% респондентов планируют активнее развивать карьеру. Для них также важны личностное развитие (52,6%) и профессиональный рост (42,9%).
По мере увеличения возраста приоритеты меняются. В группе от 35 до 44 лет на первое место выходит семья - ее выбрали 53,8% опрошенных, опередив карьеру, хотя работа по-прежнему сохраняет высокие позиции - 50,1%.
Опрос hh.ru проходил в конце 2025 года среди 2030 соискателей.