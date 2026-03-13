Dior зарегистрировал два товарных знака в России

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире модных домов Christian Dior зарегистрировал в России два товарных знака, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки поступили в ведомство в августе 2024 года, в качестве заявителя указана компания "Кристиан Диор кутюр". В марте текущего года Роспатент принял решение о регистрации.
Под товарными знаками Dioramour и J'Adior компания сможет продавать в России бижутерию, ювелирные и кожаные изделия, одежду и головные уборы. Бутики бренда Dior закрылись в России в 2022 году.
Помимо этого, итальянский бренд Kiko хочет зарегистрировать в России товарный знак, под которым в случае успешной регистрации сможет продавать косметику и средства по уходу за кожей.
