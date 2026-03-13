"Алиса" ни разу не подвергалась взлому хакеров, заявили в "Яндексе"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Умная колонка "Алиса" от "Яндекса" ни разу не подвергалась взлому хакеров: данные, которые устройство передает в сеть, отправляются с использованием многоуровневого шифрования, а доступ к управлению доступен только через подтвержденный аккаунт пользователя, рассказали РИА Новости в компании.

"Наша служба безопасности не наблюдает случаев удаленного взлома умных колонок. Умные колонки разработаны с учетом строгих требований кибербезопасности: все данные между колонкой и облаком передаются с использованием многоуровневого шифрования, ПО постоянно обновляется, а доступ к управлению возможен только через подтвержденный аккаунт пользователя", - сообщили в компании.

Там добавили, что компания постоянно совершенствует механизмы защиты аккаунтов - например, внедряет ML-алгоритмы, которые своевременно выявляют подозрительную активность.