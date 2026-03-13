"Алиса" ни разу не подвергалась взлому хакеров, заявили в "Яндексе"
"Алиса" ни разу не подвергалась взлому хакеров, заявили в "Яндексе" - РИА Новости, 13.03.2026
"Алиса" ни разу не подвергалась взлому хакеров, заявили в "Яндексе"
Умная колонка "Алиса" от "Яндекса" ни разу не подвергалась взлому хакеров: данные, которые устройство передает в сеть, отправляются с использованием... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T14:30:00+03:00
2026-03-13T14:30:00+03:00
2026-03-13T14:31:00+03:00
технологии, алиса, яндекс, лаборатория касперского, общество
Технологии, Алиса, Яндекс, Лаборатория Касперского, Общество
"Алиса" ни разу не подвергалась взлому хакеров, заявили в "Яндексе"
РИА Новости: "Алиса" ни разу не подвергалась взлому хакеров
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Умная колонка "Алиса" от "Яндекса" ни разу не подвергалась взлому хакеров: данные, которые устройство передает в сеть, отправляются с использованием многоуровневого шифрования, а доступ к управлению доступен только через подтвержденный аккаунт пользователя, рассказали РИА Новости в компании.
"Наша служба безопасности не наблюдает случаев удаленного взлома умных колонок. Умные колонки разработаны с учетом строгих требований кибербезопасности: все данные между колонкой и облаком передаются с использованием многоуровневого шифрования, ПО постоянно обновляется, а доступ к управлению возможен только через подтвержденный аккаунт пользователя", - сообщили в компании.
Там добавили, что компания постоянно совершенствует механизмы защиты аккаунтов - например, внедряет ML-алгоритмы, которые своевременно выявляют подозрительную активность.
Ранее в "Лаборатории Касперского
" рассказали РИА Новости, что злоумышленники могут взламывать умные колонки для слежки за россиянами - получив доступ к устройству, они могут украсть конфиденциальную информацию пользователя.