Sinopec сокращает переработку нефти из-за ограничения поставок, пишут СМИ

В марте количество перерабатываемой нефти может снизиться в среднем на 600-700 тысяч баррелей в сутки, сообщили источники, знакомые с информацией, которых цитирует агентство. Они добавили, что сокращение не включают потери, вызванные техническим обслуживанием завода, запланированным еще до 28 февраля.