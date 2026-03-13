Sinopec сокращает переработку нефти из-за ограничения поставок, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2026
14:39 13.03.2026
Sinopec сокращает переработку нефти из-за ограничения поставок, пишут СМИ
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Крупнейшая китайская нефтехимическая компания Sinopec сокращает объемы переработки нефти более чем на 10% в связи с дефицитом поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке, вызванного нападением США и Израиля на Иран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Китайская Sinopec, крупнейшее в мире нефтеперерабатывающее предприятие по мощности, намерена сократить объемы переработки в этом месяце более чем на 10% по сравнению с первоначальным планом в ответ на дефицит поставок нефти, вызванный войной на Ближнем Востоке, сообщили два источника, знакомых с делом", - пишет агентство.
В марте количество перерабатываемой нефти может снизиться в среднем на 600-700 тысяч баррелей в сутки, сообщили источники, знакомые с информацией, которых цитирует агентство. Они добавили, что сокращение не включают потери, вызванные техническим обслуживанием завода, запланированным еще до 28 февраля.
Как пишет агентство, Sinopec до начала конфликта импортировала около четырех миллионов баррелей нефти в сутки, из которых 2,4 миллиона баррелей поступало с Ближнего Востока, включая регулярные поставки по годовым контрактам из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и Катара.
Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, объем ввозимой нефти в страну в 2025 года составил примерно 11,55 баррелей в сутки, половина сырья поступила с Ближнего Востока, добавляет Рейтер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Практически прекращено судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности.
China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) - одна из крупнейших нефтехимических компаний Китая. Бизнес Sinopec включает в себя нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.
