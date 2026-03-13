Realme представил смартфоны 16 Pro в урбанистическом природном дизайне
18:05 13.03.2026
Realme представил смартфоны 16 Pro в урбанистическом природном дизайне
Realme представил смартфоны 16 Pro в урбанистическом природном дизайне

© Фото предоставлено пресс-службой Realme
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Технологичный бренд realme объявил о возобновлении сотрудничества с дизайнером Наото Фукасавой и представил совместный проект — новую серию смартфонов realme 16 Pro (профессиональный) и беспроводных наушников Buds Air8 (воздушные бутоны), сообщает пресс-служба компании.

Дизайн устройств объединяет эстетику современной городской среды и натуральные природные материалы.

Предыдущий опыт работы производителя с Фукасавой состоялся три года назад: тогда компании совместно выпустили такие модели, как realme Х, Х2 Pro, и флагманы серии GT (ГТ). В своей работе дизайнер традиционно опирается на принцип without thought ("без раздумий" — англ.), цель которого — подчеркнуть эргономику устройства и сделать взаимодействие с ним интуитивно понятным с первого прикосновения.

В новом проекте — смартфонах realme 16 Pro и наушниках Buds Air8 — упор сделан на тактильные ощущения. При подборе текстур дизайнер вдохновлялся природой: поверхностями пшеничных колосьев и отполированной водой речной гальки.

Экологичность и новые материалы

В серии 16 Pro впервые в индустрии применяется биоразлагаемый органический силикон. Этот материал, полученный в результате экологически безопасной переработки возобновляемого растительного волокна, обладает мягкой текстурой и естественной эластичностью. Производитель отмечает, что материал отличается высокой прочностью и устойчивостью к загрязнениям.

Цветовая палитра линейки откалибрована с учетом природных тонов: старшая модель 16 Pro+ представлена в бежевом (вдохновлен текстурой пшеничного колоса) и сером (вдохновлен речными камнями) цветах. Модель 16 Pro поступит в продажу в бежевом, графитовом и сиреневом оттенках. Беспроводные наушники Buds Air8 из аналогичного органического силикона будут доступны в гармонирующих с линейкой бежевом, графитовом и сиреневом цветах.

Эргономика и премиум-элементы

Несмотря на использование сложных природных текстур, инженерам удалось сохранить толщину корпуса смартфонов серии 16 Pro на уровне 8,49 миллиметра. Линии корпуса плавно перетекают от задней панели к рамке и дисплею, обеспечивая комфортный хват. Дизайн зарядного кейса наушников Buds Air8 концептуально повторяет эти формы, получив скошенные под углом 45 градусов грани.

Отдельное внимание в смартфонах уделено оформлению модуля камеры. Он выполнен по технологии физического осаждения из паровой фазы (Luxury PVD Craftsmanship), которая применяется в премиальном часовом деле для создания глянцевого зеркального покрытия. За прочность и устойчивость этого элемента к царапинам отвечает технология наноразмерных металлических покрытий (Nanoscale Metal Coating).

Выпуская новинки, realme и Фукасава предлагают пользователям концепцию гармоничного баланса, где высокотехнологичные устройства с природным дизайном становятся зоной спокойствия в ритме большого города.

