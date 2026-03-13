Realme представил смартфоны 16 Pro в урбанистическом природном дизайне

В серии 16 Pro впервые в индустрии применяется биоразлагаемый органический силикон. Этот материал, полученный в результате экологически безопасной переработки возобновляемого растительного волокна, обладает мягкой текстурой и естественной эластичностью. Производитель отмечает, что материал отличается высокой прочностью и устойчивостью к загрязнениям. Цветовая палитра линейки откалибрована с учетом природных тонов: старшая модель 16 Pro+ представлена в бежевом (вдохновлен текстурой пшеничного колоса) и сером (вдохновлен речными камнями) цветах. Модель 16 Pro поступит в продажу в бежевом, графитовом и сиреневом оттенках. Беспроводные наушники Buds Air8 из аналогичного органического силикона будут доступны в гармонирующих с линейкой бежевом, графитовом и сиреневом цветах.

Несмотря на использование сложных природных текстур, инженерам удалось сохранить толщину корпуса смартфонов серии 16 Pro на уровне 8,49 миллиметра. Линии корпуса плавно перетекают от задней панели к рамке и дисплею, обеспечивая комфортный хват. Дизайн зарядного кейса наушников Buds Air8 концептуально повторяет эти формы, получив скошенные под углом 45 градусов грани.



Отдельное внимание в смартфонах уделено оформлению модуля камеры. Он выполнен по технологии физического осаждения из паровой фазы (Luxury PVD Craftsmanship), которая применяется в премиальном часовом деле для создания глянцевого зеркального покрытия. За прочность и устойчивость этого элемента к царапинам отвечает технология наноразмерных металлических покрытий (Nanoscale Metal Coating).



Выпуская новинки, realme и Фукасава предлагают пользователям концепцию гармоничного баланса, где высокотехнологичные устройства с природным дизайном становятся зоной спокойствия в ритме большого города.



