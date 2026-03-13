Турция перехватила третью баллистическую ракету из Ирана

СТАМБУЛ, 13 мар – РИА Новости. Силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, это уже третий случай с начала эскалации конфликта, турецкие власти проводят консультации с Тегераном, сообщается в полученном РИА Новости заявлении минобороны Турции.
"Запущенная из Ирана баллистическая ракета, вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована дислоцированными на востоке Средиземноморья силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", - сообщило министерство.
"Проводим консультации с соответствующей страной, чтобы прояснить все обстоятельства инцидента", - подчеркнули в министерстве.
В понедельник минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО сбили запущенную из Ирана баллистическую ракету, в результате работы ПВО никто не пострадал. Четвертого марта аналогичный инцидент произошел в небе над провинцией Хатай. Тегеран готов сформировать с Анкарой совместную комиссию по расследованию предполагаемых ракетных атак Ирана на Турцию, заявил в ночь на вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.