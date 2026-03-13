Турция перехватила третью баллистическую ракету из Ирана - РИА Новости, 13.03.2026
13:08 13.03.2026
Турция перехватила третью баллистическую ракету из Ирана
Турция перехватила третью баллистическую ракету из Ирана - РИА Новости, 13.03.2026
Турция перехватила третью баллистическую ракету из Ирана
Силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, это уже третий случай с начала эскалации конфликта, турецкие власти проводят консультации... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T13:08:00+03:00
2026-03-13T13:08:00+03:00
турция
тегеран (город)
иран
в мире, турция, тегеран (город), иран, масуд пезешкиан, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Тегеран (город), Иран, Масуд Пезешкиан, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Турция перехватила третью баллистическую ракету из Ирана

РИА Новости: третья баллистическая ракета из Ирана перехвачена над Турцией

СТАМБУЛ, 13 мар – РИА Новости. Силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, это уже третий случай с начала эскалации конфликта, турецкие власти проводят консультации с Тегераном, сообщается в полученном РИА Новости заявлении минобороны Турции.
"Запущенная из Ирана баллистическая ракета, вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована дислоцированными на востоке Средиземноморья силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", - сообщило министерство.
"Проводим консультации с соответствующей страной, чтобы прояснить все обстоятельства инцидента", - подчеркнули в министерстве.
В понедельник минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО сбили запущенную из Ирана баллистическую ракету, в результате работы ПВО никто не пострадал. Четвертого марта аналогичный инцидент произошел в небе над провинцией Хатай. Тегеран готов сформировать с Анкарой совместную комиссию по расследованию предполагаемых ракетных атак Ирана на Турцию, заявил в ночь на вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
В Турции объяснили, почему при перехвате ракет не использовали С-400
12 марта, 14:17
 
В миреТурцияТегеран (город)ИранМасуд ПезешкианНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
