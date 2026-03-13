Турция перехватила третью баллистическую ракету из Ирана

СТАМБУЛ, 13 мар – РИА Новости. Силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, это уже третий случай с начала эскалации конфликта, турецкие власти проводят консультации с Тегераном, сообщается в полученном РИА Новости заявлении минобороны Турции.