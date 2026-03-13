На Украине хотят ужесточить контроль за счетами граждан, пишут СМИ
Комитет Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз рассмотрит законопроект о создании реестра банковских счетов, доступ к которому получат финансовый... РИА Новости, 13.03.2026
На Украине хотят ужесточить контроль за счетами граждан, пишут СМИ
В Раде рассмотрят законопроект о создании реестра банковских счетов граждан
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Комитет Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз рассмотрит законопроект о создании реестра банковских счетов, доступ к которому получат финансовый мониторинг, национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), СБУ, полиция и другие органы, сообщает украинская "Судебно-юридическая газета".
"Комитет Верховной рады
… по вопросам интеграции Украины
в Европейский Союз… рассмотрит проект закона… относительно обеспечения соответствия… критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро. Законопроект предлагает существенно расширить доступ контролирующих органов к информации о счетах. Доступ к реестру получат не только налоговая (ГНС) и финансовая разведка (Госфинмониторинг), но и НАБУ
, госбюро расследований, СБУ
, нацполиция, органы прокуратуры, исполнительная служба и частные исполнители", - сообщило издание.
Как сообщило издание, изменения в закон "О банках и банковской деятельности" фактически нивелируют банковскую тайну для этих органов, позволяя получать данные из реестра в автоматизированном режиме. Отмечается, что новый реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц будет аккумулировать данные о том, в каком банке, когда и какой счет (или сейф) открыло физическое лицо.
Ранее в июле депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам налогоплательщиков.