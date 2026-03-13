На Украине хотят ужесточить контроль за счетами граждан, пишут СМИ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Комитет Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз рассмотрит законопроект о создании реестра банковских счетов, доступ к которому получат финансовый мониторинг, национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), СБУ, полиция и другие органы, сообщает украинская "Судебно-юридическая газета".

Как сообщило издание, изменения в закон "О банках и банковской деятельности" фактически нивелируют банковскую тайну для этих органов, позволяя получать данные из реестра в автоматизированном режиме. Отмечается, что новый реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц будет аккумулировать данные о том, в каком банке, когда и какой счет (или сейф) открыло физическое лицо.