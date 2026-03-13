Российская ПВО за неделю сбила две ракеты "Storm Shadow"
2026-03-13T13:02:00+03:00
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ПВО РФ за неделю сбила 2 ракеты "Storm Shadow" производства Великобритании, 33 снаряда HIMARS и 2650 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании, 30 управляемых авиационных бомб, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2650 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 122610 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28216 танков и других боевых бронированных машин, 1687 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33821 орудие полевой артиллерии и минометов, 56635 единиц специальной военной автомобильной техники.