Командир расчета ПВО рассказал, сколько занимает подготовка к перехвату - РИА Новости, 13.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
01:55 13.03.2026
Командир расчета ПВО рассказал, сколько занимает подготовка к перехвату
Подготовка комплекса ПВО к уничтожению одной воздушной цели противника во время массовых налетов БПЛА занимает семь секунд, рассказал РИА Новости Олег Наумов,... РИА Новости, 13.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
олег наумов
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Олег Наумов, Вооруженные силы РФ
Командир расчета ПВО рассказал, сколько занимает подготовка к перехвату

РИА Новости: подготовка комплекса ПВО к уничтожению цели занимает семь секунд

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Подготовка комплекса ПВО к уничтожению одной воздушной цели противника во время массовых налетов БПЛА занимает семь секунд, рассказал РИА Новости Олег Наумов, командир расчета ЗРК "ТОР-М1" 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр".
"Нам, точнее нашему комплексу, хватает семь секунд. Получаем команду "уничтожить", после чего проходит семь секунд на подготовку ракеты, и все – пуск, цель уничтожена", – заявил командир.
По его словам, отражение массовых налетов вражеских дронов стало рутинной работой для расчетов ПВО ВС России.
"Недавно пришла команда "массовый налет противника". Нам сказали, что летят не одна, не две, а много целей. Обнаружили и уничтожили три цели противника "PD-2". Они летели на высоте 100-200 метров и наши машины их спокойно обнаруживают", – добавил боец.
Собеседник агентства пояснил, что после обнаружения цели идет доклад командованию и решение об уничтожении. На все необходимые действия уходит не более минуты и обнаруженные цели не успевают покинуть зону гарантированного поражения.
"Уже больше 200-300 (сбитых целей - ред.), а может и под 500 уже дошло. Сначала пытались вести счет, а потом сбились. Досчитал где-то до 200, а дальше стало неинтересно, это уже обыденность своей работы. Экипаж обученный, слаженный, все свои задачи знаем и спокойно выполняем - уничтожаем цели", - заключил собеседник агентства.
Наумов награжден государственной наградой "Медаль за отвагу" за уничтожение вертолета противника в 2022 году и "Медалью Жукова" за многочисленные уничтожения беспилотников противника с начала СВО по настоящее время.
В распоряжении РИА Новости имеются кадры боевой работы комплекса противовоздушной обороны "ТОР-М1", а также кадры поражения боевых целей.
