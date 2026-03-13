Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с членами Совбеза меры по защите критической инфраструктуры
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 13.03.2026 (обновлено: 14:53 13.03.2026)
Путин обсудил с членами Совбеза меры по защите критической инфраструктуры
россия
владимир путин
безопасность
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
александр новак
виталий савельев
голубой поток
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080481036_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e6abbf5b47d529918a64f43b5dc903f.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин провел оперативное совещание Совбеза. Тема – дополнительные меры по защите критически важной инфраструктуры.
2026-03-13T13:27
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080481036_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_452951639b0ad8f57b2c65225dcbfd72.jpg
1920
1920
true
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, безопасность, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), александр новак, виталий савельев, голубой поток, турецкий поток, вооруженные силы украины, черное море, турция
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности защиту критически важных объектов, сообщила пресс-служба Кремля.
"У нас на повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры", — заявил он.
С докладами выступили вице-премьеры Александр Новак, Виталий Савельев и глава Минстроя Ирек Файзуллин.
В совещании также приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава АП Антон Вайно, директоры СВР и ФСБ Сергей Нарышкин и Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь СБ Сергей Шойгу.
В последние две недели ВСУ усилили удары по газовой инфраструктуре на юге России. В четверг Киев безуспешно пытался атаковать компрессорную станцию "Русская", связанную с "Турецким потоком", и КС "Береговая", работающую с "Голубым потоком".
Через эти трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль обратил внимание на эти удары. Он назвал действия ВСУ безрассудными, поскольку они хотят нанести ущерб объектам, которые обеспечивают энергетическую безопасность Турции и других стран.
РоссияВладимир ПутинБезопасностьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Александр НовакВиталий СавельевГолубой потокТурецкий потокВооруженные силы УкраиныЧерное мореТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала