CENTCOM запросил корабли для защиты судов в Ормузском проливе, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENCTCOM) запрашивает дополнительные эсминцы и корабли морской пехоты для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника США.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что конвоирование торговых судов через Ормузский пролив при содействии американских военных станет возможным только после получения полного контроля неба над Ираном.
"Центральное командование США, ответственное за американские силы на Ближнем Востоке, запросило дополнительные эсминцы и военные корабли морской пехоты для защиты коммерческих судов, пытающихся пересечь пролив, через который обычно проходит примерно 20% мировых поставок нефти", - пишет газета со ссылкой на чиновника.
В материале отмечается, что США не начнут сопровождать суда в проливе, пока сохраняется угроза ударов Ирана, что, в свою очередь, может занять месяцы, несмотря на интенсивные удары по боезапасам Ирана.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.