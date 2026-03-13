CENTCOM запросил корабли для защиты судов в Ормузском проливе, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2026
17:27 13.03.2026
CENTCOM запросил корабли для защиты судов в Ормузском проливе, пишут СМИ
CENTCOM запросил корабли для защиты судов в Ормузском проливе, пишут СМИ
Центральное командование ВС США (CENCTCOM) запрашивает дополнительные эсминцы и корабли морской пехоты для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе, пишет... РИА Новости, 13.03.2026
В мире, США, Иран, Ормузский пролив, Скотт Бессент, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
CENTCOM запросил корабли для защиты судов в Ормузском проливе, пишут СМИ

WSJ: CENTCOM просит дополнительные корабли для защиты судов в Ормузском проливе

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENCTCOM) запрашивает дополнительные эсминцы и корабли морской пехоты для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника США.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что конвоирование торговых судов через Ормузский пролив при содействии американских военных станет возможным только после получения полного контроля неба над Ираном.
СМИ: страны Европы вступили в переговоры с Ираном по Ормузскому проливу
Вчера, 16:17
"Центральное командование США, ответственное за американские силы на Ближнем Востоке, запросило дополнительные эсминцы и военные корабли морской пехоты для защиты коммерческих судов, пытающихся пересечь пролив, через который обычно проходит примерно 20% мировых поставок нефти", - пишет газета со ссылкой на чиновника.
В материале отмечается, что США не начнут сопровождать суда в проливе, пока сохраняется угроза ударов Ирана, что, в свою очередь, может занять месяцы, несмотря на интенсивные удары по боезапасам Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
США не допустят препятствий транзиту через Ормузский пролив, заявил Хегсет
Вчера, 15:29
 
