Иран разрешит проход судам Индии через Ормузский пролив, заявил посол
16:42 13.03.2026
Иран разрешит проход судам Индии через Ормузский пролив, заявил посол
Иран разрешит проход судам Индии через Ормузский пролив, заявил посол
Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормузский пролив, заявил посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали. РИА Новости, 13.03.2026
Иран разрешит проход судам Индии через Ормузский пролив, заявил посол

Фатхали: Иран даст судам Индии безопасный проход через Ормузский пролив

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормузский пролив, заявил посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали.
"Да, вы увидите это в будущем, я полагаю, через два или три часа. Потому что мы твердо верим в то, что Иран и Индия - друзья", - сказал он телеканалу RT India, отвечая на вопрос о проходе индийских судов.
Это заявление прозвучало спустя день после телефонного разговора премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого премьер подчеркнул важность бесперебойных поставок.
Ранее телеканал NDTV сообщил, что по меньшей мере два индийских танкера - "Пушпак" и "Паримал" - благополучно прошли через Ормузский пролив, несмотря на то, что суда из США, Европы и Израиля продолжают сталкиваться с ограничениями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
