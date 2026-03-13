Рейтинг@Mail.ru
США не допустят препятствий транзиту через Ормузский пролив, заявил Хегсет - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 13.03.2026 (обновлено: 15:36 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/proliv-2080507027.html
США не допустят препятствий транзиту через Ормузский пролив, заявил Хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077962681_0:19:2500:1425_1920x0_80_0_0_aa764201f5130227fba5a85599e5e0ea.jpg
https://ria.ru/20260313/iran-2080458954.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077962681_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_039d5f9bec79e569720f45725513f8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Тегеран (город), США, Министерство обороны США, Ормузский пролив, Иран, Амир Саид Иравани, Пит Хегсет, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не допустят препятствий транзиту судов через Ормузский пролив и имеют план действий на случай любых шагов Тегерана.
Ранее постпред ИРИ в ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран не собирается перекрывать Ормузский пролив.
"Мы слышали, как они говорили о возможности принятия различных мер, и мы готовимся к каждой из них. У нас есть план на каждый возможный сценарий. Мы работаем с нашими партнёрами по межведомственному взаимодействию, и это не тот пролив, который мы позволим оставить в оспариваемом состоянии или без нормального коммерческого грузопотока", - сказал Хегсет журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
США не ожидали перекрытия Ираном Ормузского пролива, пишут СМИ
Вчера, 12:43
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала