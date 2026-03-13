Индия обсуждает с Ираном пропуск танкеров через Ормузский пролив, пишут СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Индия ведет переговоры с Ираном о пропуске через Ормузский пролив восьми танкеров с сжиженным нефтяным газом (СНГ), сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники.
"По данным источников, в настоящее время восемь танкеров с СНГ находятся в ожидании непосредственно перед входом в Ормузский пролив. Правительство поддерживает контакт с Ираном с целью содействия проходу этих судов", - сообщает телеканал.
Индия обеспечивает за счет импорта более 60% своих потребностей в сжиженном нефтяном газе. Значительная часть этих импортных поставок осуществляется через Ормузский пролив от поставщиков из стран Персидского залива, таких как Саудовская Аравия и Катар. Любые сбои на этом транспортном маршруте могут негативно сказаться на доступности СНГ внутри страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.