Посол Ирана в России высказался о инициативе Макрона по Ормузскому проливу

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Иран против обеспечения безопасности Ормузского пролива внерегиональными силами, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, комментируя идею президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы выступаем против прихода внерегиональных сил в регион, они лишь осложняют региональные вопросы и ничего другого не делают", - сказал посол Ирана.