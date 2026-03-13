Посол Ирана в России высказался о инициативе Макрона по Ормузскому проливу

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Иран против обеспечения безопасности Ормузского пролива внерегиональными силами, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, комментируя идею президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее Макрон заявил, что Франция выступает с инициативой создать коалицию для объединения сил и средств с целью обеспечить безопасность судоходства на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, такая миссия сможет начать работу по завершении наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана.
"Мы выступаем против прихода внерегиональных сил в регион, они лишь осложняют региональные вопросы и ничего другого не делают", - сказал посол Ирана.
Он подчеркнул текущие боевые действия на Ближнем Востоке не являются региональной войной, а были навязаны извне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.