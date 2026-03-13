Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 13.03.2026 (обновлено: 10:40 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/proliv-2080420144.html
Первое с начала конфликта турецкое судно прошло Ормузский пролив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078664234_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_174517a9f35b24fec45ee658ad5edfff.jpg
https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html
https://ria.ru/20260313/kitay-rossiya-2080284036.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078664234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c76eacf516b2bda78c57bff747b4538b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, турция, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Турция, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Amr AlfikyСуда в Ормузском проливе
© REUTERS / Amr Alfiky
Суда в Ормузском проливе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 13 мар - РИА Новости. Первое с начала эскалации на Ближнем Востоке судно турецкого владельца прошло Ормузский пролив, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
"Одно турецкое судно турецкого владельца, получив разрешение, прошло Ормузский пролив – оно направляется к иранскому порту", - цитирует министра телеканал TRT Haber.
По словам Уралоглу, своей очереди на проход пролива ожидают еще 14 судов турецких владельцев, в том числе шесть круизных лайнеров с пассажирами, с ними поддерживается связь. Министр отмечал, что в Ормузском проливе нет "застрявших" судов под флагом Турции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала