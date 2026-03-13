Рейтинг@Mail.ru
В России сократились продажи просроченной молочной продукции
00:07 13.03.2026
В России сократились продажи просроченной молочной продукции
В России сократились продажи просроченной молочной продукции - РИА Новости, 13.03.2026
В России сократились продажи просроченной молочной продукции
Продажи просроченной молочной продукции в России сократились в 199 раз с момента запуска разрешительного режима на кассах в мае 2024 года, сообщили в... РИА Новости, 13.03.2026
экономика
россия
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
московская область (подмосковье)
москва
В России сократились продажи просроченной молочной продукции

Продажи просроченной молочной продукции сократились в 199 раз за два года

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Продажи просроченной молочной продукции в России сократились в 199 раз с момента запуска разрешительного режима на кассах в мае 2024 года, сообщили в Роспотребнадзоре.
"С момента запуска разрешительного режима на кассах в мае 2024 года в России фиксируется устойчивое снижение нарушений при продаже молочной продукции. Количество попыток реализации просроченных товаров за этот период сократилось в 199 раз: кассы автоматически блокируют такие продажи, защищая потребителя", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным Роспотребнадзора, в целом менее чем за два года кассы заблокировали почти 641 миллион единиц небезопасной молочной продукции. Больше половины блокировок приходится на товары с истекшим сроком годности – свыше 338 миллионов. Следом идет продукция с признаками контрафакта – почти 300 миллионов единиц.
Согласно сообщению, в 2026 году система маркировки фиксирует рост ответственности молочного бизнеса. Количество предприятий торговли, которые допускали нарушения, за год снизилось в два раза. При этом с января по 12 марта 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число нарушений при обороте молочной продукции снизилось на 84%.
"Маркировка стала одним из ключевых цифровых инструментов контроля на рынке молочной продукции, позволяющим повышать прозрачность оборота, быстрее выявлять нарушения и защищать интересы потребителей. Это наглядно подтверждают показатели, в том числе первого квартала 2026 года: продажи товаров с признаками контрафакта сократились на 73%, попытки реализации импортной молочной продукции без действующих деклараций о соответствии техрегламентам – на 43%, а количество случаев оборота немаркированной продукции – на 70%", - добавили в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе, наиболее заметное снижение нарушений зафиксировано в Московской области, Москве, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае.
Экономика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала