Суд вынес заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу приговорил к 12 годам колонии заочно экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна за вывод средств из обанкротившегося "ОФК-банка", передает корреспондент РИА Новости из зала.

В прениях сторон прокурор просил приговорить его к 14 годам лишения свободы и оштрафовать на 33 миллиона 122 тысячи рублей. Защита Чуяна отказалась от комментариев.