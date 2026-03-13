Суд вынес заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу приговорил к 12 годам колонии заочно экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна за вывод средств из обанкротившегося "ОФК-банка", передает корреспондент РИА Новости из зала.
"Назначить Чуяну 12 лет колонии общего режима", - огласила решение судья.
Суд признал его виновным в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Чуян был арестован заочно в 2018 году по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из "ОФК банка".
В прениях сторон прокурор просил приговорить его к 14 годам лишения свободы и оштрафовать на 33 миллиона 122 тысячи рублей. Защита Чуяна отказалась от комментариев.
Сейчас Чуян находится в розыске.
Минюст Черногории в октябре 2021 года сообщал, что получил запрос от российской стороны на выдачу Чуяна, и передал документы в Высший суд в Подгорице. Он был задержан, но власти Черногории отказали Генпрокуратуре РФ в его выдаче поскольку тот сменил фамилию Чуян на Левин, получил украинский паспорт и попросил политического убежища.
Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. Как ранее сообщал ЦБ, проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.
