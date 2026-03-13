Суд вынес заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования - РИА Новости, 13.03.2026
10:47 13.03.2026 (обновлено: 11:04 13.03.2026)
Суд вынес заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования
Суд вынес заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования - РИА Новости, 13.03.2026
Суд вынес заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования
Таганский суд Москвы в пятницу приговорил к 12 годам колонии заочно экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна за вывод средств из обанкротившегося... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T10:47:00+03:00
2026-03-13T11:04:00+03:00
москва
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
происшествия
игорь чуян
россия
черногория
генеральная прокуратура рф
агентство по страхованию вкладов
москва
россия
черногория
москва, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), происшествия, игорь чуян, россия, черногория, генеральная прокуратура рф, агентство по страхованию вкладов
Москва, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Происшествия, Игорь Чуян, Россия, Черногория, Генеральная прокуратура РФ, Агентство по страхованию вкладов
Суд вынес заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования

Экс-глава Росалкогольрегулирования Чуян получил заочно 12 лет колонии за хищения

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу приговорил к 12 годам колонии заочно экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна за вывод средств из обанкротившегося "ОФК-банка", передает корреспондент РИА Новости из зала.
"Назначить Чуяну 12 лет колонии общего режима", - огласила решение судья.
Суд признал его виновным в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Чуян был арестован заочно в 2018 году по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из "ОФК банка".
В прениях сторон прокурор просил приговорить его к 14 годам лишения свободы и оштрафовать на 33 миллиона 122 тысячи рублей. Защита Чуяна отказалась от комментариев.
Сейчас Чуян находится в розыске.
Минюст Черногории в октябре 2021 года сообщал, что получил запрос от российской стороны на выдачу Чуяна, и передал документы в Высший суд в Подгорице. Он был задержан, но власти Черногории отказали Генпрокуратуре РФ в его выдаче поскольку тот сменил фамилию Чуян на Левин, получил украинский паспорт и попросил политического убежища.
Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. Как ранее сообщал ЦБ, проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.
МоскваФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)ПроисшествияИгорь ЧуянРоссияЧерногорияГенеральная прокуратура РФАгентство по страхованию вкладов
 
 
