Бухарест и Киев обсуждают судьбу Приднестровья без участия Молдавии

КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Лидеры Украины и Румынии в соглашении о стратегическом сотрудничестве затрагивают решения Приднестровского конфликта, хотя Молдавия даже не участвовала в обсуждении этого вопроса, свидетельствует документ, изученный РИА Новости.
Президент Румынии Никушор Дан в четверг заявил, что во время визита Владимира Зеленского в Бухарест было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между странами. Этот документ затрагивает и интересы Молдавии, которая граничит с обоими государствами.
"(Стороны соглашения - ред.) будут поддерживать усилия, направленные на достижение прочного политического урегулирования приднестровской проблемы, в полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ и без ущерба для процесса европейской интеграции Республики Молдова", - говорится в документе.
Помимо этого отмечается, что нужно усилить стратегическую трехстороннюю координацию между Румынией, Украиной и Молдавией в целях содействия совместному подходу к решению вопросов, представляющих взаимный интерес. В области, которые затрагивают интересы всех трех стран, входят в том числе сферы обороны, эффективного реагирования на угрозы миру, безопасности и стабильности.
Ранее в интервью РИА Новости бывший глава республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что весной 2022 года Киев обсуждал с президентом Молдавии Майей Санду сценарии давления на Приднестровье.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.