Бухарест и Киев обсуждают судьбу Приднестровья без участия Молдавии

КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Лидеры Украины и Румынии в соглашении о стратегическом сотрудничестве затрагивают решения Приднестровского конфликта, хотя Молдавия даже не участвовала в обсуждении этого вопроса, свидетельствует документ, изученный РИА Новости.

"(Стороны соглашения - ред.) будут поддерживать усилия, направленные на достижение прочного политического урегулирования приднестровской проблемы, в полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ и без ущерба для процесса европейской интеграции Республики Молдова", - говорится в документе.