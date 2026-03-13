15:54 13.03.2026
Президент Ирана принял участие в митинге, несмотря на удары по Тегерану
ТЕГЕРАН, 13 мар - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял участие в массовом митинге в поддержку Палестины на фоне удара по Тегерану и продолжающегося конфликта с США и Израилем, сообщила его пресс-служба.
Как передавал корреспондент РИА Новости, жители иранской столицы в пятницу вышли на ежегодный марш в честь международного дня "Аль-Кудс" (Иерусалим) в поддержку палестинцев.
Неподалеку от митинга, основной площадкой которого является улица "Энгелаб", прогремел взрыв. По свидетельству корреспондента, был нанесен удар одному из зданий рядом с местом проведения мероприятия.
Пресс-служба президента Ирана позже опубликовала кадры, как Пезешкиан идет по улице и здоровается с участниками шествия, а также гражданами, фотографируясь с ними. При этом в офисе президента не уточнили, в какой момент было снято видео - до предполагаемого удара или после.
Как правило в массовых значимых мероприятиях в Иране принимают участие высокопоставленные иранские политики. Этот раз не стал исключением - в шествии, которое проходило в центре Тегерана, приняли участие секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, соответствующие кадры опубликовали иранские СМИ.
В Тегеране неподалеку от массового шествия прогремел взрыв
Вчера, 12:01
 
