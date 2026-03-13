В КБР главу Чегемского района будут судить по делу о превышении полномочий

НАЛЬЧИК, 13 мар – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении главы администрации Чегемского района республики и начальника отдела администрации, которых обвиняют в превышении полномочий с ущербом на 6,7 миллиона рублей, сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации и начальника юридического отдела местной администрации Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении

По версии следствия, обвиняемые в марте 2022 года без наличия законных оснований вынесли постановление об изъятии у гражданина земельного участка площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Взамен ему после изменения вида разрешенного использования, позволяющего впоследствии приватизировать земельные участки в собственность, без проведения торгов и оценки возмещаемого имущества было передано в аренду 45 земельных участков общей площадью свыше 879 тысяч квадратных метров.

"В результате противоправных действий… земельные участки незаконно выбыли из государственной собственности и были незаконно переданы в собственность третьим лицам, чем причинен ущерб местной администрации на сумму 6,7 миллиона рублей", - пояснили в ведомстве.

По его данным, один из подозреваемых - начальник юридического отдела - признал вину в инкриминируемом преступлении.

Уголовное дело передано в суд.