В КБР главу Чегемского района будут судить по делу о превышении полномочий
2026-03-13T21:57:00+03:00
В Кабардино-Балкарии главу Чегемского района обвиняют в превышении полномочий
НАЛЬЧИК, 13 мар – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении главы администрации Чегемского района республики и начальника отдела администрации, которых обвиняют в превышении полномочий с ущербом на 6,7 миллиона рублей, сообщили в СУ СК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации и начальника юридического отдела местной администрации Чегемского района
Кабардино-Балкарской Республики, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении
.
По версии следствия, обвиняемые в марте 2022 года без наличия законных оснований вынесли постановление об изъятии у гражданина земельного участка площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Взамен ему после изменения вида разрешенного использования, позволяющего впоследствии приватизировать земельные участки в собственность, без проведения торгов и оценки возмещаемого имущества было передано в аренду 45 земельных участков общей площадью свыше 879 тысяч квадратных метров.
"В результате противоправных действий… земельные участки незаконно выбыли из государственной собственности и были незаконно переданы в собственность третьим лицам, чем причинен ущерб местной администрации на сумму 6,7 миллиона рублей", - пояснили в ведомстве.
По его данным, один из подозреваемых - начальник юридического отдела - признал вину в инкриминируемом преступлении.
Уголовное дело передано в суд.
В правоохранительных органах региона сообщили РИА Новости, что речь идет о главе администрации Чегемского района Юре Борсове, который занимает эту должность с 2019 года.