16:00 13.03.2026
Премьер Словакии попросил партии подписать призыв к Зеленскому
БРАТИСЛАВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал все представленные в парламенте партии подписать призыв к Владимиру Зеленскому восстановить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба".
"Господа председатели политических партий, добавьте свою подпись под письмом украинскому президенту, выступим вместе за энергетическую безопасность Словакии", - написал Фицо в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook*.
В тексте письма, который опубликовал словацкий премьер, содержится призыв к Зеленскому как можно скорее возобновить транзит нефти через украинскую территорию, разрешить экспертам Европейского союза осмотреть нефтепровод "Дружба" и, в случае необходимости, принять предложение о помощи в восстановлении инфраструктуры.
Свои подписи поставили сам Фицо в качестве главы партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") и председатели еще двух коалиционных партий Hlas-SD ("Голос - социальная демократия") Матуш Шутай-Эшток и SNS (Cловацкая национальная партия) Андрей Данко, подписи четырех оппозиционных партий отсутствуют.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
