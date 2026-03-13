Пансионат для пожилых людей в городском округе Химки, где произошел пожар

Пансионат для пожилых людей в городском округе Химки, где произошел пожар

В Подмосковье загорелся пансионат для пожилых людей

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Двухэтажное здание пансионата загорелось в деревне Брехово городского округа Химки Московской области, проведена эвакуация 50 человек, удалось спасти четыре человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В деревне Брехово произошло возгорание в двухэтажном деревянном здании на территории пансионата. По прибытии наблюдается сильное задымление, звенья газодымозащитной службы направлены на спасение людей", - говорится в сообщении министерства.

По данным МЧС РФ , из горящего здания эвакуировали 50 человек, еще четверо спасены.