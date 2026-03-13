В Херсонской области при атаках ВСУ пострадали шесть человек за сутки

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Четыре женщины и двое мужчин в Херсонской области получили ранения в результате атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За прошедшие 24 часа в результате террористических атак киевского режима пострадали шесть мирных жителей. В Новой Каховке удар БПЛА по гражданскому автомобилю привёл к ранению трёх женщин 1955, 1961 и 1964 годов рождения и двух мужчин 1960 и 1966 годов рождения. Все они госпитализированы", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, также в результате атаки украинского беспилотника пострадала женщина в Днепрянах Новокаховского городского округа, она доставлена в Каховскую ЦРБ.
Как отмечает Сальдо, кроме того, атакам БПЛА подверглись Абрикосовка, Алешки, Гладковка, Голая Пристань, Горностаевка, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Корсунка, Костогрызово, Крынки, Нечаево, Новотроицкое, Новые Лагеря, Песчановка, Подо-Калиновка, Пролетарка, Раденск, Старая Збурьевка и Старая Маячка.
В сообщении отмечается, что обстрелы повредили жилые дома в Новой Каховке, Масловке, Виноградово, Гладковке, Плодовом и Великой Лепетихе, в Новой Маячке украинский беспилотник атаковал магазин.
22 июня 2022, 17:18